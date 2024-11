Calciomercato.it - Scelta a sorpresa, Inter senza Dimarco: Conte esulta

La decisione inaspettata per quanto riguarda l’esterno sinistro in occasione del big match della dodicesima giornata del campionato di Serie ATra pochi istanti si disputerà la grande sfida di quest’ultima giornata di Serie A prima delle sosta di novembre riservata agli impegni delle Nazionali. A San Siro, infatti,e Napoli si giocano la vetta della classifica in uno scontro diretto in piena regola. Occhi puntati soprattutto su due grandi ex come Antonioe Romelu Lukaku, al ritorno al Meazza dopo gli anni trascorsi in nerazzurro.(LaPresse) – Calciomercato.itPartita ricca di significato tra due allenatori chepretano in maniera differente il loro calcio, ma che puntano allo stesso obiettivo. Per quanto riguarda il momento delle due formazioni, l’con la vittoria sull’Arsenal in Champions League arrivata in settimana si è definitivamente messa alle spalle le critiche delle ultime settimane, soprattutto sulle enorme lacune difensive.