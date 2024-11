Tg24.sky.it - Salvini: "Chiudere centri sociali occupati da comunisti". Meloni: sinistra con facinorosi

Scontri nel pomeriggio di ieri tra antagonisti e forze dell'ordine a Bologna, dove erano in corso due manifestazioni opposte. In corteo collettivi antifascisti da un lato e dall'altro la Rete dei Patrioti a cui ha partecipato anche CasaPound. Nel parco della Montagnola polizia e manifestanti antifascisti sono entrati in contatto. Ci sono stati lanci di oggetti, tre agenti sono rimasti feriti. Pronte le reazioni politiche e dei sindacati di polizia all'accaduto