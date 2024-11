Laprimapagina.it - Roma. Colpo grosso nella boutique di Valentino accanto a piazza di Spagna

Ladri in azionenotte adidi. L’allarme è scattato nel palazzo diMignanelli, a pochi metri dalla scalinata di Trinità dei Monti. La vigilanza, insospettita, ha contattato il vicedirettore dellae il numero di emergenza 112. Una volta all’interno, al primo sguardo, il responsabile ha subito notato che mancavano quattro borse dalle mensole. Poi, controllando nei cassetti, si è capito che i ladri avevano preso anche altri pezzi. Si stima che siano scappati con un bottino del valore di all’incirca 140 mila euro. Sul posto è arrivata la polizia che ha avviato indagini per risalire agli autori del furto. L’ipotesi è che si tratti di una banda di esperti. I ladri potrebbero aver deciso di svaligiare ladi sabato sera, in una zona abitualmente affollata di turisti eni, proprio per non dare nell’occhio e mescolarsi alla folla durante la fuga.