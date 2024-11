Cityrumors.it - Roma, addio Juric è corsa a due per il nuovo tecnico

Alla fine laha esoneratodopo una prestazione deludente contro il Bologna, unche era nell’aria, ora si cambiaLacaccia Ivan. Un esonero scandito con rabbia e delusione, con tanto di nota ufficiale a pochi minuti dopo la fine della gara col Bologna.a due per il(Ansa Foto) Cittryumors.itI Friedkin, facendo una mossa tardiva e attesa da almeno un paio di settimane, alla fine hanno capitolato e deciso di sollevaredal suo incarico, ilche era stato preso per “vincere trofei”, alla fine è durato poco più di un mese. Era stato preso al posto di Daniele De Rossi, ma i risultati non sono stati dalla sua parte.L’ambiente l’ha subito contestato, un po’ per l’amarezza di come era stato mandato via De Rossi e subito dopo per come giocava la squadra.