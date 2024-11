Anteprima24.it - Pieno di turisti in città grazie all’intesa tra Pro Loco Samnium e Mercatini di Natale

Tempo di lettura: 2 minutiIniziato l’accoglienza all’Infopoint di Piazza Cardinal Pacca dei primi pulmanci legati al protocollo d’intesa tra Infopointco di Benevento della Prodi Benevento edial Castello al Borgo di Apice Vecchia per percorsici, un’ iniziativa concordata dall’Assessorato al Turismo con l’ Assessore Attilio Cappa il Presidente della Prodi Benevento Giuseppe Petito e gli Organizzatori delal Castello fratelli Licciardi.I primi gruppi accolti provenienti da Bitonto e Bari hanno trascorso la mezza giornata con la visita dellaaccompagnati dalle nostre bravissime guide e sosta pranzo, tale iniziativa si terra per tutti i sabato e domenica fino a fine evento programmato per il 15 Dicembre. Per tale occasione su prenotazione sarà possibile usufruire di un servizio navetta dall’infopoint di Piazza Cardinal Pacca al Castello dell’Ettore.