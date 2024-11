Lapresse.it - Perugia, polemiche per la serie Tv su Amanda Knox

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

Autorizzate ale riprese per unatv su. Scoppia la polemica.Tra le prime a commentare Margherita Scoccia, ex assessora di, che critica la scelta della neosindaca Vittoria Ferdinandi: “Per troppo tempoè stata tristemente famosa nel mondo come la città del delitto di Meredith Kercher. Diciassette anni dopo quell’omicidio la sindaca Ferdinandi ha autorizzato le riprese di unatv su. – ha scritto sui social – Proprio qui, nelle strade e nelle piazze della nostra città. Siamo sicuri che sia la scelta migliore per? È giusto che la nostra comunità sia di nuovo associata a un crimine così terribile? Secondo me NO!è molto di più di una storia di crimine“.