Iltempo.it - Per Giuliacci ci siamo: "Pioggia e neve", la data del freddo vero

I cieli sereni e le temperature miti che hanno caratterizzato il mese di novembre fin qui in molte zone saranno ben presto un ricordo. Le previsioni del tempo e le tendenze meteo indicano infatti un brusco cambio di tendenza nei prossimi giorni. Il colonnello Mariospiega che la situazione meteo "sembra destinata a diventare ben più movimentata", soprattutto a causa di un ingresso "di aria fredda di origine polare che, oltre causare un peggioramento del tempo, potrebbe favorire anche un generale abbassamento delle temperature", scrive l'esperto su Meteo. Insomma, ci aspetta lama anche, a certe condizioni, la. Mentre lunedì 11 novembre la situazione non subirà bruschi cambiamenti, ladella svolta meteo è fissata per martedì 12 novembre quando ile le piogge si faranno sentire al nord, soprattutto tra Valle D'Aosta, Piemonte e Lombardia Occidentale.