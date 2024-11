Ilrestodelcarlino.it - Out Sbaffo e Mordini, mister Bilò costretto ad affidarsi agli under

Tutto davvero sembra congiurare contro la Recanatese che si presenta al match odierno a Senigallia (fischio d’inizio alle 15) con gli uomini contati e cona pescare, a piene mani, dalla "sua" Juniores (prima chiamata anche per il baby Guideri, un altro 2007). Oltresqualificati Alfieri e Canonici, infatti, non figurano tra i convocati nemmeno: oggettivamente le speranze di recuperare il Capitano, ancora con un ginocchio in disordine, erano ridotte al lumicino mentre qualche speranza in più la si nutriva per il forte esterno sinistro, anche lui portorecanatese ma la rifinitura di ieri mattina ha sciolto ogni dubbio, purtroppo in senso negativo. Unica consolazione il rientro di Raparo a centrocampo, dopo il turno di stop imposto dal giudice sportivo, ma il tecnico giallorosso saràa vere e proprie acrobazie tattiche per predisporre l’undici iniziale.