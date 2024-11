Ilgiornaledigitale.it - Nuova Mazda RX-9, sarà lei la nuova sportiva giapponese

Circa un anno fa,ha fatto girare la testa con la presentazione della concept Iconic SP, una splendida coupé retro-futuristica alimentata da un motore elettrico abbinato ad un range extender rotativo. Ora, dopo mesi di speculazioni e voci di corridoio, abbiamo finalmente n otizie ufficiali. Non si tratta solo di un altro concept appariscente destinato all’oscurità, ma un modello destinato alla produzione. Nei prossimi anni dovrebbe arrivare in commercio laRX-9.Masashi Nakayama, responsabile del design di, ha confermato la notizia, affermando: “Questo concept non è solo una di quelle vuote auto da esposizione. È stato progettato con l’intento reale di trasformarlo in un modello di produzione in un futuro non troppo lontano“. Ipotizziamo quindi che laauto possa arrivare tra il 2026 ed il 2028.