Noi contro gli hacker Formazione continua e attività di gruppo

"Il mio team è composto da professionisti altamente qualificati con competenze sia in defensive che in offensive security. Questa diversificazione, insieme ad un ampio range di seniority, ci consente di offrire un supporto efficace nell’identificare e mitigare le sempre più complesse minacce informatiche". Andrea Vercesi ricopre il ruolo di Resident consulting manager in Tinexta Cyber, polo italiano della cybersicurezza. Un comparto sempre più strategico, di fronte alla crescita degli attacchi informatici e dei furti di dati e informazioni sensibili. Vercesi si occupa di identificare, selezionare e formare profili professionali specializzati, in base alle esigenze specifiche dei clienti. Una delle sfide è legata anche alladi figure professionali sempre più richieste sul mercato del lavoro.