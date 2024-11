Gaeta.it - Napoli: il Vecchio Pellegrini e l’emergenza violenza tra i giovani

Facebook WhatsAppTwitter Situato nel cuore di, l’ospedaleè diventato un punto di riferimento per il trattamento delle vittime di, guadagnandosi l’appellativo di “ospedale degli sparati”. Il flusso incessante di ambulanze notturne e il ritmo frenetico del pronto soccorso raccontano una storia di emergenza e sofferenza, riflettendo un fenomeno dile in crescita. Le testimonianze dei medici e del personale sanitario delineano un quadro allarmante, caratterizzato da un incremento di ferimenti, accoltellamenti e sparatorie tra i.Un porto di mare per le vittime diIlaccoglie ogni giorno una molteplicità di pazienti, i cui arrivi sono spesso segnalati da sirene delle ambulanze. La struttura funge da primo soccorso per le vittime di aggressioni e incidenti che si verificano nelle zone circostanti.