Monza-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Lascende in campo per la dodicesima giornata di Serie A. Dopo il trionfo di Europa League contro il Porto, che è valso il primo posto in solitaria nella classifica generale, i biancocelesti volano aper affrontare i brianzoli. La squadra di Nesta, grande ex della partita, è a caccia di punti preziosi per la salvezza e dovrà vedersela con una delle squadre più in forma del campionato. In Serie A laè reduce dal successo di misura contro il Cagliari, firmato da Zaccagni su rigore, ed è attualmente al terzo posto, insieme ad Atalanta e Fiorentina, a quota 22 punti. Sono 8 invece quelli del, fermo al terzultimo posto. Il match traè in programma oggi, domenica 10 novembre, alle ore 18. Ecco le(3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Pessina, Bianco, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric.