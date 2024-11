Ilrestodelcarlino.it - Matelica a Montegranaro: "Un avversario tosto"

Ilgioca oggi in casa del. I calzaturieri, reduci della sconfitta di misura sul campo dell’Urbino (1-0), hanno 13 punti in classifica, tre in meno della squadra matelicese. Siamo nei piani alti del girone. Sarà per ilun "bel banco di prova", come lo ha definito il diesse Lorenzo Falcioni. Pure il tecnico Giuseppe Santoni non nasconde le insidie della trasferta: "Ilè unforte che sicuramente ce la metterà tutta per disputare una partita tosta – sono le parole del mister – e per noi sarà una gara impegnativa". Poi aggiunge: "Siamo comunque in ottime condizioni e ci presenteremo in campo pronti ad affrontare l’incontro con la massima determinazione nel rispetto dell’". Insomma, unsenza timori reverenziali e consapevole dei propri mezzi.