Maiorca | Arrasate | Ci sono due errori uno dell’arbitro e l’altro nostro

2024-11-10 20:20:52 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito della massima divisione iberica:L’allenatore delè arrabbiato per la decisione di Sánchez Martínez di non espellere Lenglet dopo un contrasto su Larin. Riguardo allo scontro ammette una certa “rabbia” per non aver portato avanti la gara dopo quell’azione, anche per le occasioni sprecate contro un Atlético che ha messo a dura prova Greif.Possibile cartellino rosso per Lenglet: “È una carta molto chiara, è una presa continua. È un secondo giallo chiaro a mezz’ora dalla fine e Samu riceve un cartellino. Avremmo dovuto giocare contro dieci nell’ultima ora. E il fallo, lo abbiamo preso da sette metri indietro quando era pericolosissimo. In quei due minuti il ??gioco ci è sfuggito. La vigilanza è stata buona per il gol di Julián Álvarez, ma Maffeo ha misurato male e questo ha cambiato il risultato della partita.