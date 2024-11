Inter-news.it - Lobotka o Gilmour, sorpresa Conte? La scelta contro l’Inter

davanti la difesa? Questo il dubbio delle ultime ventiquattro ore per Antonio, in vista di Inter-Napoli in programma questa sera. Ladefinitiva sembrerebbe essere arrivata. IL RISCHIO C’È – Stando a quanto emerso nelle ultime ore, Stanislavquesta sera giocherà titolare Inter-Napoli a San Siro. Nonostante le condizioni non ottimali, Antonioha deciso di puntare sul centrocampista slovacco per dare maggiore solidità ello alla sua squadra in un match cruciale per la classifica di Serie A.si è allenato regolarmente a Castel Volturno, ma non è al top della forma. L’importanza della partita e la necessità di difendere il primato in classifica hanno spintoa correre un rischio ponderato. Per il tecnico del Napoli, la presenza diè strategica: lo slovacco rappresenta il fulcro della manovra azzurra e offre un equilibrio prezioso in fase difensiva e di costruzione del gioco.