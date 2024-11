Quotidiano.net - “L’ebreo, il nemico perfetto. Così riemerge l’antisemitismo”

Torino, 10 novembre 2024 – Sull’aggressione dei tifosi israeliani ad Amsterdam il premier Benjamin Netanyahu ha parlato di “attacco premeditato”. TOPSHOT - Pro-Palestinians demonstrate at Amsterdam's Anton de Komplein square ahead of the UEFA Europa League football match between Ajax and Maccabi Tel Aviv on November 7, 2024. (Photo by Jeroen Jumelet / ANP / AFP) / Netherlands OUT La pensa allo stesso modo Claudio Vercelli, storico e docente di studi ebraici: “Il calcio è un ring, una cornice per violenze già organizzate. Qui siamo oltre le dinamiche delle tifoserie ultras. È stata un’imboscata. Forse solo l’anello di una lunga catena di eventi brutali”. Un fatto sportivo dentro cui esplodono pulsioni antisemite. Professore, la storia non ci ha insegnato niente. “Qualcuno diceva che la storia insegna, ma non trova allievi.