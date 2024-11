Liberoquotidiano.it - "Le toghe dormono dopo quello che ho sentito in strada a Milano?": Gasparri, sfogo pesante

Ciò che è accaduto per le strade didurante l'ennesima sfilata Pro-Pal di ieri pomeriggio non può passare in silenzio. Nel corso della manifestazione alcuni antagonisti hanno urlato: "Un applauso ai ragazzi di Amsterdam", riferendosi al pogrom di qualche giorno fa contro i tifosi dell'Hapoel di Tel Aviv. E ora Maurizio Gsparri, presidente dei senatori tuona: "Allucinante l'impunità dei predicatori di odio e di terrorismo che ieri hanno vomitato odio per le strade di. Che dice la inerte Procura della Repubblica? Un gruppo di persone ben mostrato perfino nei telegiornali ha ostentato foto dei terroristi massacratori di Hamas, come lo sterminatore Sinwar. Poi durante un comizio pubblico si è inneggiato al pogrom antisemita avvenuto in Olanda. Violando una serie di leggi" E la magistratura dorme.