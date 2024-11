Juventus-Torino | tifosi granata devastano bagni e seggiolini settore ospiti allo Stadium

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Devastazione pura. E’ questo quanto emerge da una serie di video che stanno circolando dopo il derby della Mole tra, che dimostrano come alcuniabbiano distrutto deie vandalizzato ideldell’Allianz. Una parte degli 800 supporters del Toro ha deciso di danneggiare ie ia loro riservati e sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per risalire ai responsabili per mezzo dell’analisi delle immagini della video sorveglianza. Un brutto episodio al termine di una partita in campo invece abbastanza serena al di là di una rissa provocata da Gatti e Milinkovic-Savic.SportFace.