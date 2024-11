Spazionapoli.it - Inter-Napoli, Atalanta diretta interessata: ecco per chi “tifa” Gasperini

Leggi l'articolo completo su Spazionapoli.it

L’seguirà conessela reazione die per chi farà il tifo questa seraL’conquista il sesto successo di fila grazie al 2-1 contro l’Udinese. La formazione bergamasca ribalta lo svantaggio iniziale e raggiunge, almeno per qualche ora, la testa della classifica pareggiando i punti conquistati dal. Attualmente, in quattro squadre sono distanti appena una lunghezza. Gli azzurri e l’hanno 25 punti, mentree Juventus sono a quota 24.La squadra di Gian Pierosta attraversando un momento di forma eccezionale. Lo dimostra l’andamento in campionato, ma anche l’atmosfera che si vive attorno a Bergamo. I tifosi nerazzurri, dopo il successo contro l’Udinese, hanno iniziato ad intonare anche “Vinceremo il Tricolor”, sfidando la scaramanzia.