Lanazione.it - Grave incidente in via Montalese, i residenti protestano in strada

Montemurlo (Prato), 10 novembre 2024 –ieri mattina intorno alle 11 in viaa Montemurlo all’altezza dell’incrocio con via Monsignor Contardi. Un uomo di 81 anni, residente a Montemurlo, alla guida di un Fiat Panda, proveniente da Prato verso il centro di Montemurlo, ha perso il controllo del veicolo ed ha tamponato più volte la macchina che lo precedeva per poi andare a urtare tre auto in sosta a bordo. Nell’impatto l’auto ha perso stabilità, si è cappottata ed è finita al centro della carreggiata. Per liberare il conducente, rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del vicino distaccamento di Montemurlo che hanno lavorato diverso tempo per estrarre l’uomo. In corso gli accertamenti della polizia municipale di Montemurlo, ma è probabile che alla base del sinistro ci sia un malore che ha colpito l’uomo, che, per fortuna, è rimasto sempre vigile ma con una mancanza di cognizione spazio-temporale.