Quotidiano.net - Gli italiani sempre più innamorati del camper

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Roma, 10 novembre 2024 – Da passione per pochi, a moda, da esempio vintage di vacanza, a moderna seduzione, fino al van working e alla soluzione abitativa fissa. E’ davvero variegato il novero di finalità col quale ci si approccia in Italia al. Una crescita esponenziale dei visitatori ai festival e di nuove immatricolazioni, certifica un amore ormai più stabile di una semplice infatuazione, con tantiche decidono di utilizzarlo non solo per una vacanza on the road, ma addirittura come alternativa all’abitazione, complici anche gli affittipiù cari e la crescita dello smart working. Il pensiero di Simone Niccolai "All’estero sicuramente sono più attrezzati che in Italia per accogliere iisti: le mete possono andare da un giro ai Castelli della Loira alla Provenza, alle coste della Spagna e del Portogallo, dal mitico viaggio a Capo Nord ai fiordi della Norvegia, ma da almeno 15 anni anche in Italia il settore è in forte crescita.