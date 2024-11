Spazionapoli.it - Gli chiedono di Inter-Napoli, Thiago Motta risponde in conferenza: avete sentito?

Il tecnico della Juventus,, ha parlato nel corso dellastampa post partita in seguito alla vittoria nel derby della Mole contro il Torino.Alla dodicesima giornata, la Serie A potrebbe essere arrivata già a un bivio importante: lo scontro diretto tra la prima e la seconda classifica – rispettivamente– può dire molto sull’andamento della lotta al vertice. Incrocio che, sicuramente, guarderà conesse la Juventus, uscita vittoriosa dal Derby della Mole contro il Torino per 2-0. Decisive, per la Vecchia Signora, le due reti siglate da Weah e Yidiz, con i bianconeri che così facendo accorciano a meno una lunghezza dal, in attesa per l’appunto della sfida contro la squadra di Simone Inzaghi.Nel corso dellastampa post partita,ha avuto modo di parlare anche del big match dello stadio San Siro: il risultato perfetto per l’ex Bologna e i suoi sarebbe sicuramente il pareggio, ma in ogni caso i bianconeri guardano la partita con serenità, visto che guadagneranno sicuramente terreno in classifica su almeno una delle due compagini in questione.