Calciomercato.it - Gesto sfuggito a arbitro e Var, UFFICIALE: interviene la prova TV

LaTV inchioda un calciatore ex Barcellona che sarà costretto a restare a guardare i compagni nelle prossime partite. È arrivato il comunicatoIl turno infrasettimanale tra Millwall e Leeds ha offerto agli ospiti oltre al danno della sconfitta anche la beffa di una maxi squalifica per un calciatore piuttosto importante.Maxi squalifica: fermato con laTV (ANSA) – Calciomercato.itIl gol di Tanganga che ha deciso la trasferta di Championship non è stata infatti l’unica brutta notizia per la squadra di Farke che proprio quest’oggi ha ricevuto un’altra novità tutt’altro che felice. La FA ha infatti squalificato per ben tre giornate di campionato il laterale dominicano di origini spagnole, Junior Firpo.Il mancino ex Barcellona è stato infatti inchiodato dallaTV dopo aver colpito con una testata (seppur di bassa intensità) un avversario proprio nei minuti finali della gara contro il Millwall.