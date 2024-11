Sport.quotidiano.net - Esame a casa dell’Atletico Mariner. Giandomenico: "Sangiustese, c’è da dare di più»

"In questa fase dobbiamo mettere sul piatto maggiore attenzione, più fame e ancora più voglia di raggiungere l’obiettivo". Luigi, allenatore della, si riferisce alla sfida odierna al match della decima giornata a, fischio d’inizio alle 15. "Ci attende – aggiunge il tecnico – un avversario reduce da un pareggio adi una formazione di valore come il Matelica, c’è quindi da prestare la massima attenzione considerando oltretutto il particolare momento in cui le nostre buone prestazioni non sono state confortate dai risultati". Il tecnico si sofferma sull’Atletico, penultimo in classifica con 5 punti, mentre i rossoblù ne hanno 13. "Organizzazione e agonismo – spiega– sono ciò che contraddistingue l’Atletico, poi non so se riusciranno a recuperare Napolano il quale conferirà maggiore qualità a un buon collettivo".