Lanazione.it - Convertiti al veganesimo. In dieci anni sono quadruplicati. L’esperta: "Ma non siate rigidi"

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

"I dati Eurispes rapporto Italia 2023 raccontano che i cittadini che scelgono di essere vegani rappresentano il 2,4 % della popopolazione rispetto allo 0,6% del 2014. È un dato in crescita. La scelta del menù vegano viene fatta anche dai giovanissimi e dalle donne e dagli uomini con un livello cultuirale medio alto. Spessopersone che associano a quel tipo di alimentazione una riflessione etica e filosofica. Da parte nostra nessun pregiudizio e preclusione, ma chi fa questa scelta deve farla in modo consapevole senza confondere la salute con il salutismo". Loretta Pennacchi ha scelto di essere una dietista e dafa parte dell’equipe del team integrato e multidisciplinare del Centro Arianna per il trattamento dei disturbi dell’alimentazione e della nutrizione. Il centro pisano, responsabile Agnese Ciberti, rappresenta una eccellenza della Asl Toscana Nord Ovest, il servizio si rivolge a cittadini di una fascia di età allargata dai bambini, agli adulti fino agli anziani.