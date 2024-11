Gaeta.it - Colpi di scena e tensione intensa ne La rosa della vendetta: anticipazioni degli episodi di stasera

Facebook WhatsAppTwitter La soap opera turca “La” continua a incatenare i fan con trame intricate ediemozionanti. Nella puntata di domenica 10 novembre, in onda su Canale 5, i telespettatori assisteranno a eventi che cambieranno irrevocabilmente le vite dei protagonisti. La diciassettesima puntata promettee sorprese, mentre i personaggi affrontano il dramma e le conseguenze delle loro scelte.I drammatici sviluppipuntata diIl primoserata riserva una rivelazione inaspettata: Gara svela la sua identità a Gülcemal. Questo momento di verità scuote profondamente il protagonista, che inaspettatamente scopre che il vero nome di Gara è Firuze e che ricopre il ruolo di madre per Deva. La scoperta provoca in Gülcemal una reazione immediata: dopo un primo tentativo di aiutarla con del denaro, decide di cacciare Firuze dalla sua casa.