Chelsea – Arsenal 1-1 | stallo allo Stamford Bridge

2024-11-10 20:36:47 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:Domenicahanno pareggiato 1-1.È stata una partita tesa ed emozionante con entrambe le squadre che aspiravano a colmare il divario con il Manchester City che ha perso nel fine settimana.E i Gunners hanno preso l’iniziativa, colpendo al 60? con Gabriel Martinelli, che ha battuto Robert Sanchez sul primo palo.Ma pochi minuti dopo, i padroni di casa rispondono.Pedro Neto ha segnato il suo primo gol in Premier League da quando è arrivato alper legare le cose a West London.Alla fine, il pareggio è stato un risultato giusto e ha avvicinato leggermente entrambe le squadre al City, secondo in classifica.Ma il Liverpool ora ha un divario di nove punti rispetto alla coppia mentre ci dirigiamo verso la sosta per le nazionali.