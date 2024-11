Calciomercato.it - Caos Var e squalifica: sfogo durissimo in diretta tv

E’ successo di tutto nel post partita di Atalanta-Udinese, lunch match della dodicesima giornata del campionato di Serie ANon sono mancate le polemiche in occasione del primo match di giornata tra Atalanta e Udinese, finito per 2-1 con la rimonta vincente della formazione bergamasca. Dopo essere passati in svantaggio a pochi istanti dalla fine del primo tempo, i ragazzi di Gian Piero Gasperini hanno trovato una buona reazione nella ripresa ribaltando il risultato a proprio favore.Var eintv (LaPresse) – Calciomercato.itTornando alle polemiche dell’incontro, feroci proteste sono arrivate da parte dell’Udinese per alcuni episodi arbitrali dubbi: da un rigore reclamato dai bianconeri, passando per una rete annullata a Davis. A far scattare una dure reazione a Gianluca Nani, group technical director dell’Udinese, è stato soprattutto il mancato tiro dal dischetto assegnato alla formazione friulana per tocco con il braccio di Hien.