Anteprima24.it - Caos Centro Storico di Napoli, associazioni chiedono una Consulta: “Inutili iniziative di ‘ascolto'”

Tempo di lettura: 4 minutiAltro che “maratona di ascolto”: sulUnesco leunapermanente. Su un punto sono tutte d’accordo: le perplessità sull’iniziativa del prossimo 12 novembre. Quel giorno, a Palazzo Fuga, il Comune didarà vita al secondo confronto sulantico. Al tavolo l’amministrazione comunale, il comitato tecnico scientifico e ledel territorio. Altisonante lo slogan scelto: “Democrazia partecipata per il”. Ma gli annunci non seducono i destinatari. E l’incontro è bollato come idea estemporanea. “I problemi restano, loro fanno solo chiacchiere” liquida tutto Bona Mustilli di Progetto. “Vogliamo ladelle, perché vogliamo avere voce in capitolo” aggiunge. L’esigenza è quella di avere un’interlocuzione costante, sulle tante criticità.