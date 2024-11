Zonawrestling.net - Bloodsport XII: Josh Alexander affronterà Mike Bailey in un match stellare

Barnett ha annunciato un incontro di alto profilo per il suoXII: l’ex campione mondiale TNAl’ex campione X-Division “Speedball”.Una rivalità storicaLa rivalità tra i due canadesi risale al 2011 e si è sviluppata attraverso diverse federazioni, raggiungendo l’apice in TNA nel novembre 2022 con unmemorabile durato quasi un’ora. Il loro ultimo confronto risale allo scorso agosto, il primo dopo lo scontro in TNA.L’esperienza aPersarà la seconda apparizione a, la prima dal terzo evento nell’ottobre 2020., invece, vanta già quattro partecipazioni, con la sua prima vittoria ottenuta lo scorso luglio quando ha messo KO Akira.La card dell’eventoXII si terrà domenica 24 novembre a Jersey City, New Jersey, e sarà trasmesso su Triller.