Bernie Ecclestone boccia il passaggio di Hamilton in Ferrari: "Dovrebbe pensare al ritiro"

94 anni e la voglia intatta di esprimersi in maniera molto decisa. L’ex boss della F1,, è sempre molto interessato alle dinamiche del Circus. A questo proposito, i rimescolamenti che ci sono stati in relazione all’approdo di Lewisinsono stati molteplici. Un cambiamento di spartito inatteso quello di Lewis.Il nativo di Stevenage ha, infatti, ancora grandi motivazioni per conquistare il suo ottavo titolo. In questo senso, la futura accoppiata con il monegasco Charles Leclerc sarà tra i temi di maggior interesse nel 2025, considerando anche quale sia la posizione del pilota del Principato sotto l’insegna del Cavallino Rampante. La gestione dei piloti, a questo proposito, sarà un’altra sfida.si è detto particolarmente dubbioso del successo di questo cambiamento, tenendo conto anche delle difficoltà che potrebbe avere con il team: “Non credo che sarà facile per, soprattutto in quel team.