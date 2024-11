Sport.quotidiano.net - Basket, va al GMV il derby con il CUS Pisa, in Divisione Regionale 2

, 10 novembre 2024 – Va ai padroni di casa del GMV il primono stagionale nel campionato di2: gli uomini di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli hanno infatti superato nettamente il CUSCosmocare, con un singolare punteggio di 73-47, frutto di un dominio schiacciante nella ripresa, dopo che gli universitari erano andati in vantaggio all’intervallo lungo. LA CRONACA – Il, come spesso accade, inizia con molti errori difensivi, da una parte e dall'altra: i padroni di casa riescono a passare in vantaggio di due canestri, ma gli ospiti presidiano bene l’area ed i biancoverdi non sono fortunati dal perimetro, così il primo periodo rimane in sostanziale equilibrio fino al termine (14-14). Nel secondo, il Cosmocare CUSprende il comando delle operazioni, con maggiore convinzione e determinazione, mentre i biancoverdi sono molto macchinosi in attacco con movimenti poco fluidi: la palla non entra e gli abituali cannonieri Badalassi e Balestrieri restano a bocca asciutta.