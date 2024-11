ATP Finals Torino 2024 gli spunti della prima | Medvedev vittima di sé stesso Fritz approfitta all’esordio

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Tre doppi falli consecutivi, racchette che partono in aria e la sconfitta contro Taylor. Iniziano così le Nitto ATPdel numero 4 del mondo Daniil, che ha avuto l’onore di fare da apripista nel gruppo intitolato a Ilie Nastase. Il campione dell’edizione 2020 si è piegato al rivale statunitense con lo score di 6-4 6-3 in una sfida che, oltre a dare indicazioni interessanti a Jannik Sinner, era già un potenziale spartiacque per le sorti del girone. Game, set e matchin 1 ora e 20 minuti, dopo sprazzi di un buon tennis alternati a momenti meno esaltanticontesa. I riflettori sono puntati sullo sconfitto, che si è purtroppo contraddistinto per un paio di momenti di follia. Su tutti il break che gli è costato il primo set con tre doppi falli consecutivi, vanificando nel decimo gioco un 30-15 maturato con un ace e la conquista di uno degli scambi più belli dell’intera contesa.