Atalanta-Udinese 2-1 Gasperini | Tifosi possono sognare Parlare di scudetto non serve a niente

“Icantavano ‘vinceremo il tricolor’? Credo sempre che idebbano, non bisogna mai togliere i sogni alla gente. Dopo c’è la realtà del campionato,dinon. Pensiamo a giocare ogni partita, sia in Champions che in campionato. Se a 7 giornate dalla fine ci fosse questa classifica, ne potremmo”. Queste le parole dell’allenatore dell’, Gian Piero, a Dazn dopo l’ennesima vittoria, questa sofferta, contro l’al Geiss Stadium: “più completa della mia era? Anche questo discorso non si può fare al momento, ci sono troppe poche partite. Si regge sul nucleo dell’anno scorso, poi dei giocatori come Samardzic e Kossounou si stanno inserendo. Oggi, in difficoltà nel primo tempo, abbiamo ristabilito concentrazione e questo è un grande segnale”.