Arcangelo Correra e quel colpo di pistola partito per sbaglio Il cugino si consegna | Un incidente Saviano | Dobbiamo disarmarli

Renato Caiafa, 19 anni, fratello diLuigi Caiafa che nel 2020, a 17 anni, fu ucciso da un poliziotto che aveva tentato di rapinare si è presentato in questura. Lui ha sbloccato il giallo della morte di, 18enne di Forcella che non aveva precedenti penali, morto per undialla testa. Il giovane è stato portato in condizioni disperate alle 5 del mattino del 9 novembre al Pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini, «l’ospedale degli sparati» a Napoli. Ad accompagnarlo Caiafa che è rimasto lì, in lacrime, fino all’ultimo. Davanti al dirigente della mobile Giovanni Leuci e al magistrato, ammette che è stato lui a sparare, riporta oggi il Corriere della Sera. Senza volerlo. Quando èilerano in tre:, Renato e un altro giovane, un diciassettenne.