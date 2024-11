Dilei.it - Amo due ragazzi e non voglio scegliere

Come funziona il meccanismo dell’amore nell’immaginario comune? Una ragazza e un ragazzo si conoscono, s’innamorano, diventano una coppia e vivono felici e contenti – purché siano due e non più di due, ovvero in monogamia.La monogamia è funzionale alla famiglia e assicura il senso di appartenenza alla coppia, perché risponde a esigenze sentimentali ma anche morali, culturali e religiose che sono alla base delle società occidentali e non solo. Ed è voluta da ogni tipo di coppia, perché significa comunque amore, fedeltà, sicurezza. Eppure negli ultimi tempi si è fatta strada una particolare declinazione del rapporto sentimentale, il poliamore, o non-monogamia.Parliamo di poliamoreChe cos’èIl poliamore prevede la possibilità di amare e desiderare più persone contemporaneamente, ma in modo etico e consensuale: insomma, non è una copertura per le relazioni clandestine, perché tutto si svolge con trasparenza e consapevolezza reciproca.