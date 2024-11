Thesocialpost.it - Addio Daniela, trovata morta in casa dal padre: “Aveva passato la serata con un amico”

Un dramma si è consumato nella notte tra il 9 e il 10 novembre ad Arpino, in provincia di Frosinone, doveRosati, 51 anni, è statasenza vita nel pianerottolo della sua abitazione. La donna, insegnante di sostegno a Monte San Giovanni Campano,appena trascorso unacon une stava rinndo. Una volta arrivata davanti al portone di, ha estratto le chiavi per aprirlo e, dopo averlo richiusa dietro di sé, si è allontanata dall’auto dell’che l’accompagnata. L’uomo, infatti, ha lasciato il luogo mentre Rosati, pochi istanti dopo, avrebbe accusato un malore. Alcuni testimoni locali parlano di una possibile caduta accidentale, ma le circostanze non sono ancora chiare.Leggi anche: Madre tenta di uccidere il figlio di due anni: salvato in extremis dai carabinieriI soccorsi e il ritrovamentoA dare l’allarme è stato ildi, che l’haintorno alle 7 del mattino.