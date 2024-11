Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 09-11-2024 ore 16:30

DEL 9 NOVEMBREORE 16.20 ALESSIO CONTIBEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASI STA IN CODA SULLA CASSIATRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSANELLE DUE DIREZIONIMENTR PER LAVORI SEMPRE CODE SULLA SALARIAAEROPORTO DELL URBEIN DIREZIONE DEL CENTROPOI RALLENTAMENTI CON CODESIULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULAREALTEZZA LABAROE CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LAURENTINAE TUSCOLANAPASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIOSULLA LINEAFIRENZE SONO IN CORSO LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE TRATIBURTINA E SETTEBAGNI.PREVISTE VARIAZIONI E CANCELNI PER ALCUNI TRENI ALTA VELOCITÀ E INTERCITY.GLI INTERVENTI PROSEGUIRANNO FINO A DOMANI, 10 NOVEMBRE.MA PER TUTTI I DETTAGLI VI INVITIAMO A CONSULTARE IL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.