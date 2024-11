Trofeo Kopa 2024 solo Ronaldo il Fenomeno non ha scelto Yamal Baggio e CR7 non hanno votato

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Ventidue primi posti su ventitré giurati. Lamineha dominato la classifica del, il premio assegnato al miglior calciatore U21 della stagione. L’attaccante del Barcellona e della Spagna è stato premiato da quasi tutti i giurati, che in questo caso sono i vincitori del Pallone d’oro del passato.ilha deciso di non votare, preferendo Savinho. Nessun dubbio per Rivera e Cannavaro, con il primo che ha scritto il nome di Mainoo al secondo posto. Denis Law (vincitore 1964), Kevin Keegan (vincitore 1978 e 1979), Michel Platini (vincitore 1983, 1984 e 1985), Roberto(vincitore 1993), George Weah (vincitore 1995), Zinédine Zidane (vincitore 1998), Cristiano(vincitore 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017) nonpreso parte alla votazione., I VOTI DEGLI EX PALLONI D’OROGianni Rivera1.