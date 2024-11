Anteprima24.it - Tinessa spezza l’incantesimo, arriva il primo punto in C2 per la De Vita Soccer

Tempo di lettura: < 1 minutoÈto ilper la Denel campionato di Serie C2. Un’ottima prestazione per la formazione di mister Deche, per quanto prodotto in termini di gioco, avrebbe potuto portare a casa anche i tre punti, due tiri liberi non sfruttati per la formazione sannita. Fondamentale il recupero dell’infortunato Giuseppe, autore della marcatura che ha portato al pareggio, ma allo stesso tempo anche l’approdo del nuovo arrivo Angelo Raffio determinante soprattutto nel garantire sicurezza ai compagni. Entusiasmo e gioia per il presidente Veronica Sanginario al termine della gara: “Un pareggio che fa morale, i ragazzi hanno disputato una prestazione superba. Sono contenta che l’arrivo di Raffio, con il recupero dell’infortunato, abbiano messo in condizioni la squadra di rendere alla meglio.