Terzotemponapoli.com - Storari: “Inter -Napoli? Non sarà una partita Scudetto, è ancora presto. Conte una garanzia”

Leggi l'articolo completo su Terzotemponapoli.com

Sorari: ”gara? È. Sicuramenteuna gara molto importante, con l’avvantaggiata: sono anni che fa ottime cose. Ac’è unache è l’allenatore: non avevo dubbi su quello che potesse fareMarco, ex portiere della Juventus,cettato a Milano in occasione della King’S League ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Queste le sue parole:In cosa convincee in cosa può migliorare la Juventus di Thiago Motta?“Tutte le squadre possono sempre fare meglio, però penso che abbia iniziato bene, anche con un’ottima gestione da parte del tecnico. Quando si inizia un nuovo ciclo è tutto diverso, è difficile. Ma penso che Motta stia facendo bene e spero lo faccia anche stasera in unaimportante”.