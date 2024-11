Gaeta.it - Sparatoria ad Aprilia: un uomo cerca di fuggire dai carabinieri e scatena il panico

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Giovedì pomeriggio, la cittadina diè diventata teatro di una drammatica scena durante un’operazione di polizia. Idel reparto territoriale, durante un servizio mirato, hanno intercettato unche stava per salire a bordo del suo veicolo. L’intervento, che mirava a garantire la sicurezza pubblica, ha preso una piega inaspettata quando l’individuo ha reagito in modo violento. Questo episodio ha sollevato interrogativi riguardo alla sicurezza e all’efficacia delle operazioni di polizia in situazioni ad alta tensione.La tentata fuga e l’assalto ai militariL’operazione di polizia è degenerata quando l’, per sal controllo, ha avviato il veicolo,ndo di investire duepresenti sul posto. I militari, trovandosi in una situazione di emergenza, hanno risposto alla minaccia esplodendo tre colpi d’arma da fuoco, colpendo solo il cerchio di una ruota del mezzo.