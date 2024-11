Iltempo.it - Sottocorona a sorpresa: "Piogge intensissime", dove colpiscono

Leggi l'articolo completo su Iltempo.it

molto intense, veri e propri temporali. Emergono dalle mappe meteo di Paolonelle sue previsioni del tempo per sabato 9 novembre e per i giorni seguenti. Ma le precipitazioni "" si scatenano soprattutto sul mare, nel Tirreno centro settentrionale, toccando solo marginalmente la Sardegna, sulle zone interne, la Corsica e l'arcipelago toscano. "Questo maltempo se fosse una vera e propria perturbazione si sposterebbe verso est, invece la previsione per domani" domenica 10 novembre "lo riduce" tanto che scende a sud e provoca "fenomeni intensi ma più isolati", sulla Sardegna e marginalmente sulla Sicilia. Sul resto della penisola "al sud forse deboli pioviggini, e c'è qualche nuvola in più", spiega. Al centro e al nord tempo assolutamente stabile.