Sengoku Dynasty, è ora disponibile la versione 1.0 su PC

Lo sviluppatore Superkami ed il publisher Toplitz Productions hanno annunciato che la1.0 diè orasu PC.Dopo poco più di un anno in early access, e con numerosi aggiornamenti di contenuto significativi, il mondo immersivo del Giappone medievale prende vita con tanti dettagli. I giocatori PC possono ora intraprendere la propria avventura in modalità single player o con un massimo di tre amici in modalità co-op, iniziando a costruire la propria dinastia nel turbolento passato del Giappone feudale.Con il rilascio della1.0,introduce importanti nuove funzionalità, incluse regioni che puoi conquistare per consolidare la tua ascesa al potere. Affronta banditi più pericolosi e i loro accampamenti, combattendo per il controllo – ora anche in modalità FPP.