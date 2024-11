Ilrestodelcarlino.it - Sanità, via alla grande riorganizzazione

Tre Centri di alta specializzazione, assistenza domiciliare potenziata, proprio come le Cure primarie. Ma non solo. C’è questo e tanto altro nel nuovo Atto organizzativo dell’Istituto per la sicurezza sociale, appena ratificato dal Consiglioe generale. "E’ stata una priorità fin dal mio insediamento – dice il segretario di Stato, Mariella Mularoni nel giorno in cui l’Atto è stato presentato ai dipendenti Iss – Un confronto iniziato già nella precedente legislatura, portato all’attenzione delle parti sociali e della maggioranza, per diventare più attrattivi, migliorare i servizi e rispondere alle mutate necessità della cittadinanza. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo provvedimento importante per tutti e che serve al Paese. Il nuovo Atto va a potenziare alcuni settori strategici per rimanere al passo dei tempi.