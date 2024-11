.com - Promozione / Colpaccio del Marina con un finale emozionante: 2-3 a Rio Salso

In casa del Tavullia Valfoglia l’undici ospite va in vantaggio di tre reti. La reazione dei padroni di casa, che rimontano due gol, è veemente. Sollitto, nel bene e nel male, protagonista assolutoVALLESINA, 9 novembre 2024 – Ilvince 3-2 contro il Tavullia – Valfoglia. Primo tempo meglio interpretato dagli ospiti, ma nel rigore dell’ 1-0 concesso e realiizato da Pierandrei forse c’era da valutare meglio un fallo su Cirulli. Ilha il merito di trovare subito il raddoppio ancora su rigore per un ingenuo fallo della difesa di casa su Ogiesoba che realizza.Ripresa che parte con il Tavullia-Valfoglia tutto in avanti e che, nonostante la pressione, prende il terzo gol su contropiede su altra ingenuità difensiva con Ogiesoba ancora protagonista. Ultima mezz’ora tutta dei padroni di casa che creano tanto e accorciano con Castellano: bellissimo gol da fuori area.