Pregi e difetti della vita in campagna

Maietti Serata con amici milanesi stabilitisi a Lodi da una decina d’anni. Una coppia sulla sessantina: lavorano tuttora a Milano. "Sapevo che venendo da Milano – attacca la signora - avrei trovato un ambiente un po’ provinciale, ma pensavo, in cambio, di trovare anche più calore umano, quello che si dice manchi nella grande metropoli. Bene, ti dico che a Milano si è meno soli che a Lodi. A Milano puoi almeno scambiare due parole in tram o in metropolitana con vicini occasionali, sconosciuti. A Lodi, se non sei introdotto da qualcuno del posto sei inesorabilmente out. E poi, tutte queste chiese, tutti questi campanili". Pare di risentire il Carletto Porta, che tornato a Milano dopo una visita a Lodi, commentò con gli amici che vi aveva trovato soltanto preti. "Ho finito per prendermi piccole vendette – aggiunge la signora- Come quella di andare all’edicola e chiedere se abbiano copia del giornale "Il Contadino" .