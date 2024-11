Thesocialpost.it - Pakistan, bomba alla stazione di Quetta: bilancio salito a 22 morti

Ildelle vittime dell’esplosione dell’esplosione avvenuta questa mattina in unaferroviaria a, in, èa 22. A dare l’annuncio è stato Shahid Rind, portavoce del governo regionale del Balochistan. “Ildelle vittime ammonta ora a 22 persone, inclusa una donna”, ha dichiarato Rind, confermando la gravità dell’evento.Leggi anche: Molise, terremoto: forte scossa nella notte. Torna la pauraL’attacco è stato rivendicato dal gruppo separatista etnico baloch, noto come Balochistan Liberation Army (BLA), organizzazione che in passato ha già compiuto azioni simili nella regione.Il punto dell’esplosioneSecondo la polizia, l’esplosione è avvenuta nei pressi della biglietteria, poco prima della partenza di un treno. Più di 100 persone si trovavano in attesa del Jaffar Express per la città di Rawalpindi, nel Punjab.