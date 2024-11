Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-TORINO 2-0: Cambiaso e Yildiz sgasano, Vlahovic stecca

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

Voti, top e flop del derby della Mole dell’Allianz Stadium, valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Decisive le reti di Weah eper i padroni di casaLafa suo il derby della Mole contro il: i bianconeri di Thiago Motta regolano con un gol per tempo i cugini granata, in crisi nera di risultati in campionato.L’esultanza di(LaPresse) – Calciomercato.itfa la differenza nella ripresa e propizia il vantaggio di Weah, al quarto sigillo stagionale. Nel finale èa chiudere i conti in tuffo di testa: linguaccia ed esultanza alla Del Piero nel giorno del 50° compleanno di ‘Pinturicchio’. Conceicao entra dalla panchina ed è subito decisivo con l’assist per il dieci turco, mentrenello scacchiere di Thiago Motta. Walukiewicz disastroso nel, che perde anche per infortunio Ricci.