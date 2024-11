NBA 2024 2025 | Cleveland fa 10 su 10 Lakers e Nuggets volano grazie alle triple doppie di Jokic e James

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Ben dodici incontri validi per la regular season NBAsono andati in scena nella notte italiana e le emozioni non sono mancate. ICavaliers continuano a vincere e diventano la prima squadra dai Golden State Warriors dal 2015/2016 a cominciare la stagione con un bilancio di 10-0: sconfitti proprio i Warriors per 136-117 nel segno del solito Garland (27 punti). Vittoria di 20 per i Charlotte Hornets, che piegano i Pacers, mentre i Phoenix Suns conquistano il settimo successo consecutivo e salgono al primo posto (8-1) a Ovest: decisivi i 26 punti (17 nel secondo tempo) nel 114-113 contro i Mavs.RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATEAgli Atlanta Hawks non bastano i 35 punti di Young; a passare è Detroit nel segno della terza tripla doppia consecutiva di Cunningham. In doppia cifra anche Simone Fontecchio (11 punti), sul parquet per i suoi consueti 20 minuti di gioco.